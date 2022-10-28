Российские банки установят терминалы для карт «Мир» в Турции и ОАЭ | 360°

Деньги 28 октября 2022, 02:30 Российские банки установят терминалы для карт «Мир» в Турции и ОАЭ РБК: 2 российских банка установят терминалы для карт «Мир» в Турции и ОАЭ РИА "Новости"

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Терминалы для приема карт платежной системы «Мир» появятся в дружественных странах. Такую возможность сейчас изучают два крупных российских банка, сообщил РБК со ссылкой на источники.

По информации журналистов, один из банков планирует работать с Турцией и ОАЭ. Вторая финансовая организация намерена сотрудничать только с Турцией.

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«Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий», — сказал собеседник издания.

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Еще один источник отметил, что в первую очередь терминалы поставят в отелях и больших магазинах. Банки могут проводить транзакции в тестовом режиме уже сейчас.

В марте международные платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. Жители страны теперь расплачиваются с помощью систем «Мир» и UnionPay, но за границей их работа ограничена. Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Казахстане, Абхазии, Киргизии и некоторых других. В странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки продолжают работу по их внедрению.