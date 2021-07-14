Российские банки стали упрощать выдачу ипотеки

В России у молодых людей в возрасте от 18 лет появилась возможность оформить ипотеку, так как многие банки стали упрощать процедуру выдачи. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Например, в крымском РНКБ в этом году снизили планку по возрасту ипотечных клиентов с 21 до 18 лет, а созаемщиками разрешили становиться пожилым людям до 75 лет. В ПСБ в конце прошлого года тоже начали выдавать потребительские кредиты клиентам младше 21 года.

Помимо этого, в ВТБ в июле снизили минимальный возраст оформления займа наличными с 21 до 18 лет. В банке также смягчили требования к трудовому стажу на последнем месте работы до трех месяцев. Все дело в том, что кредитные организации расширяют целевую аудиторию на фоне роста инфляции и повышения ставок.

Темпы роста кредитования превышают увеличение доходов населения. В ЦБ уже отметили повышение долговой нагрузки россиян. Эксперты уверены, что послабления несут риски некорректной оценки финансового положения заемщиков.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин рассказал изданию, что за второе полугодие 2021 года объем жилищных кредитов новым категориям заемщиков в возрасте от 18 до 21 года и старше 65 лет может достичь 5–20 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2022 года может вступить в силу запрет плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе по части ипотечных кредитов.