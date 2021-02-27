Российские банки стали реже одобрять заявки на кредитки

Российские банки в январе одобрили только 28% заявок на кредитные карты, что стало минимальным уровнем за последние несколько лет. Об этом в бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили РИА «Новости».

Количество выданных кредиток в прошлом месяце сократилось практически вдвое по сравнению с декабрем (на 45%) и на 17% — по сравнению с январем 2020 года. Россиянам выдали 578 тысяч карточек. Средний лимит по кредиткам вырос до 65,2 тысячи рублей.

Глава «Эквифакса» Олег Лагуткин отметил, что россияне, которым одобрили заявку, забирали кредитки с большим ажиотажем, чем в прошлом году. Доля реализованных предложений выросла до 59%.

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