Российские банки снизили ставки по рублевым вкладам

Центробанк поступательно снизил ключевую ставку с с 7,75% до 6,25%. Это стало возможным из-за ослабления инфляции. Банки отреагировали предсказуемо: снизили ставки по рублевым вкладам. Ждем снижения процентов по ипотеке?

Крупнейшие банки России уменьшили ставки по рублевым вкладам, сообщила газета «Ведомости». Первыми стали Сбербанк, Альфа-банк и Россельхозбанк. Кроме того, о снижении ставок сообщили ВТБ, ФК Открытие, Совкомбанк. При этом РСХБ и Открытие свои ставки уже снижали — это повторное падение.

Всего 21 из 30 считающимися крупнейшими банков понизили ставки по рублевым депозитам. Некоторые финансовые организации собрались повторно снизить ставки в начале февраля — вероятно, такого шага от них следует ожидать в ближайшую рабочую неделю-две. Скорее всего это произойдет после 7 февраля: на этот день назначено очередное заседание Банка России по ключевой ставке.

«Очевидно, банки ожидают очередного снижения ключевой ставки на четверть процентного пункта уже на следующем заседании Центробанка», — согласился генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Есть и еще одна ставка, тесно связанная со скачками ключевой ставки Центробанка. Это процентная ставка по кредитам, в том числе по ипотеке. Как правило, крупнейшие финансовые игроки держат ставки по кредитам на уровне в пару процентов выше ключевой ставки. Это значит, что если ЦБ снизит ключевую ставку ровно до 6%, банки могут начать продавать ипотечные и другие кредиты с процентной ставкой в 8% годовых.