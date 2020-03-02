Российские банки резко ограничили выдачу кредиток

Количество выданных кредитных карт в январе 2020 года достигло пятилетнего минимума. Их число и суммарный лимит просели более чем на 20% с начала года, до 540,2 тысяч штук и до 22,8 миллиарда рублей.

Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило РБК. В четвертом квартале минувшего года число выданных кредиток уменьшилось на 11,4% в денежном выражении. В первый месяц 2020 года было оформлено на 21,7% меньше карт, чем в аналогичный период предыдущего года. В денежном выражении — на 22,7%.

Эксперты утверждают, что подобная динамика вызвана усилиями регулятора. Центробанк применил новации, призванные сократить нездоровый рост потребительского кредитования.

Вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова сообщила РБК, что январь считается «низким» сезоном для кредитования физлиц. В период замедления роста потребкредитования кредитные карты становятся особенно уязвимыми.

«Новые выдачи кредитных карт замедляются, поскольку этот продукт долгосрочный и более „дистанционный“ по сравнению с кредитами наличными. Карта с одобренным кредитным лимитом не позволяет оперативно следить за ПДН заемщика, а сокращение лимита в случае сложностей у заемщика — более трудоемкий процесс, чем простой отказ в выдаче нового кредита наличными», — пояснила Ульянова.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что подарочные кредитные карты особенно опасны для потребителей. По его мнению, делая подобные предложения, банки ориентируются на клиентов, которые плохо осведомлены о своих правах.