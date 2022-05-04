Российские банки резко сократили кешбэк

Банки России начали менять свои программы лояльности. Из-за новых правил эквайринга они сокращают размер кешбэка, сообщило РИА «Новости».

Центробанк в качестве меры поддержки снизил до 1% эквайринговые комиссии для продавцов социально значимых товаров и услуг. Она начала действовать с 18 апреля и продлится до 31 августа включительно. По этой причине свои программы лояльности изменили Росбанк и банк «Русский стандарт», вдвое сократил возврат за покупки Тинькофф банк, сообщила «Газета.ru».

Теперь на аналогичный шаг пошел Газпромбанк. В кредитной организации предупредили, что кешбэк по итогам апреля будет выплачен по старым правилам, они изменятся с мая. Вернутся ли старые условия осенью, неизвестно, однако Центробанк уже объявил, что с сентября эквайринговые комиссии вновь будут регулироваться законами рынка.