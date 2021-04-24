Российские банки решили повысить проценты по кредитам

Опрошенные российские кредитные организации намерены повысить ставки по кредитам. Но они хотят сделать это плавно, чтобы не повлиять на активность заемщиков. Решение Центробанка повысить ключевую ставку на 0,5 процентных пунктов до 5% годовых не могло не повлиять на рынок розничных финансовых продуктов.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщил директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич. Он предсказал рост ставок, приток вкладов и рост выдачи ипотеки по госпрограмме. Костюкевич уточнил, что пока «Абсолют банк» не принял решения по изменению ставок.

В «Русском стандарте» также согласились с возможной коррекцией кредитных ставок в сторону увеличения, но с учетом конкурентной среды.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский сообщил, что его банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру. Он признался, что в течение года ожидает плавного роста ставок по кредитным продуктам.

Схожую позицию высказали представители ПСБ, в банках «Открытие», «Зенит» и Райффайзенбанке. В «ОТП банке» сообщили, что пока менять ставки по кредитам не собираются.

Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский рассказал, как справиться с ипотекой даже в случае потери дохода. Многие банки могут уменьшить платеж или дать отсрочку в случае, если владельцы недвижимости напишут письмо, в котором официально укажут причину сокращения дохода.