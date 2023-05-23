Деньги 23 мая 2023, 14:10 Российские банки призвали подключить к китайскому аналогу SWIFT Глава ВТБ Костин предложил подключить банки к китайской системе CIPS, аналогу SWIFT РИА «Новости»

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Отечественные банки необходимо подключить к системе международных банковских переводов CIP, китайскому аналогу SWIFT. С таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин, его слова привел ТАСС.

Костин отметил, что мера необходима в связи с резким увеличением трансграничных платежей между Россией и Китаем.

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«Число трансграничных переводов за последний квартал выросло уже на 200% только в ВТБ. Переход на альтернативный способ платежей стал острой необходимостью», — сказал он.

По словам главы ВТБ, бенефициарами подключения станут не только крупные корпорации, но и представители среднего и малого бизнеса из обеих стран.

После начала специальной операции на Украине западные страны ввели против России беспрецедентные экономические и хозяйственные санкции, в том числе отключив практически все системно значимые банки от системы международных банковских переводов SWIFT, писал RT.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что инициатором отключения российских банков от SWIFT стал премьер Болгарии Кирилл Петков.