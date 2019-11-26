Российские банки предостерегли от операций в евро
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«Мы предостерегаем российские банки от операций в евро. Они им больше не приносят прибыли», — сказала Набиуллина газете Handelsblatt.
Она отметила, что подобные валютные операции приносят банкам убытки. Вкладчики предоставляют средства в евро, которые необходимо где-то размещать. Но сейчас у банков остались лишь инструменты с отрицательными ставками, которые запрещены в России.
Финансовые организации, чтобы покрыть убытки сильно увеличили комиссии по счетам в евро и люди перестали открывать счета в этой валюте.
«Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах», — заверила глава ЦБ.
Ранее Набиуллина говорила, что Банк России рассмотрит возможность введения отрицательных ставок по депозитам в евро. Однако замминистра финансов Алексей Моисеев после этого сообщил, что пока поправки в соответствующий закон вводиться не будут.