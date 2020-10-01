Российские банки повысят комиссии онлайн-магазинам за прием карт в Сети

Крупнейшие банки увеличит комиссию онлайн-магазинам за прием оплаты по картам. С весны их сдерживал Центробанк в рамках борьбы с последствиями кризиса. Однако с 1 октября эти меры перестали действовать.

Комиссии собираются повысить Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, Газпромбанк, «Русский стандарт» и «Открытие». Она намерены вернуть тарифы к докризисным цифрам. Об этом написал РБК. Тинькофф банк не ответил на запрос издания.

Банк России с 15 апреля ограничил размер комиссии для банков-эквайеров 1%. Это решение действовало вплоть до 30 сентября. Представители регулятора рассказали, что такая мера помогла российскому бизнесу. Таким образом, расходы онлайн-магазинов сократились.

В ЦБ отметили, что также принудительно был снижен размер межбанковской комиссии (от банка-эквайера банку-эмитенту карты). Обычно его устанавливает платежная система. С апреля по сентябрь комиссия не могла быть больше 0,7% от суммы покупки.

Ранее стало известно, что с начала октября российские банки стали сокращать программы лояльности для туристов.