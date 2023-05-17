Деньги 17 мая 2023, 11:21 Российские банки получили прибыль в первом квартале 2023 года katemangostar / Freepik

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Российские банки отчитались об итогах работы в первом квартале 2023 года, говорится в отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Многие из кредитных организаций получили прибыль за первые три месяца года. Например, чистая прибыль банка «Открытие» за этот период составила 17,6 миллиарда рублей.

Активы кредитной организации выросли в первом квартале на 30 миллиардов рублей, то есть на 1%. Благодаря этому общая сумма активов «Открытия» поднялась до 3,4 триллиона рублей.

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Кредитный портфель банка повысился на 77 миллиардов рублей, или на 3%, достигнув 2,6 триллиона. Прирост в портфеле кредитов юрлиц составил 11%, сумма поднялась до 1,7 триллиона рублей. Портфель кредитов физлиц вырос на 2% до 752 миллиардов.

Объем средств клиентов «Открытия» остался стабильным и достиг 2,5 триллиона рублей к 1 апреля текущего года. Сумма финансов физических лиц увеличились на 2% до 1,1 триллиона рублей, а общие средства юрлиц уменьшились на 3% до 1,3 триллиона.

Банк продолжил выполнять нормативы достаточности капитала Н1.0 с большим запасом. В первом квартале показатель составил 16,3% против конца 2022 года.

«Открытие» стало частью группы ВТБ 23 декабря прошлого года.