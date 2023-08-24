Деньги 24 августа 2023, 10:27 Российские банки отразили более шести миллионов атак на счета клиентов Центробанк России зафиксировал всплеск телефонного мошенничества Unsplash

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Российские банки устранили около 6,5 миллиона мошеннических угроз счетам клиентов. Об этом Центробанк заявил в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

По данным издания, в период с апреля по июнь 2023 года аферисты совершили более 279 тысяч операций на сумму 3,6 миллиарда рублей.

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Кроме того, Центральный банк указал на резкий рост телефонного мошенничества. Всплеск зафиксировали во втором квартале 2023 года, в результате ответных мер заблокировали более 276 тысяч номеров.

«Размер ущерба по операциям без согласия сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%», — отметили в отчете.

Ранее максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде августа составила 9,23%. Центробанк заявил, что учитывал показатели кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц.