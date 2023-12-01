Деньги 01 декабря 2023, 10:16 Российские банки отметили снижение цен на такси РБК: средний чек на такси в России снизился после нового закона Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Средний чек на такси в России в ноябре по сравнению с августом уменьшился, но за год представители отрасли зафиксировали подорожание поездок. Об этом сообщил РБК.

По данным ВТБ, средний чек на поездку в ноябре снизился на 3% по сравнению с августом и составил 384 рубля. В прошлом году в это же время поездка обходилась примерно на 25% дешевле, указали в банке.

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Представитель аналитического проекта Tinkoff Data заявил, что средний чек на такси в период с 1 по 23 ноября находился на уровне 343 рублей, что на 8% ниже показателя за август. Цена выросла на 21% по сравнению со стоимостью поездки в ноябре 2022 года.

Рост цен подтвердили и в «Яндекс.Такси». В сервисе добавили, что сравнение стоимости услуг в августе и ноябре некорректно, потому что на ситуацию сильно влияют погодные условия.

Ранее цены на такси резко повысились в Москве утром 27 ноября. Из-за сильного снегопада в городе произошел транспортный коллапс. В столице увеличилось число аварий, многие водители отказывались выезжать.