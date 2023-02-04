Деньги 04 февраля 2023, 11:19 Российские банки откроют вклады для малообеспеченных граждан «Интерфакс»: банки в России обяжут открыть социальные вклады для малообеспеченных РИА «Новости»

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Российские власти обяжут системно значимые банки страны открыть социальные вклады для малообеспеченных граждан с 1 июля 2024 года. Об этом написал «Интерфакс».

Получающие социальные выплаты россияне смогут открыть специальные счета и вклады без комиссии. У них нет дополнительной оплаты за открытие, совершение операций и обслуживание.

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Депозиты предоставят категории малоимущих россиян на срок не более года. Вклад можно будет продлить еще на один год при условии, что клиент продолжит получать социальные выплаты.

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В тексте соответствующего законопроекта указали, что вносить средства на вклад можно только в рублях, а их общий объем не должен превышать 100 тысяч рублей. Доходность по вкладу не превысит уровень установленной ЦБ ключевой процентной ставки плюс один процентный пункт.

На первом этапе такие вклады откроют только системно значимые отечественные банки, а с 1 июля 2025 года возможность появится и в остальных.