Деньги 02 апреля 2024, 10:22 Российские банки оказались не готовы к полному отказу от пластиковых карт Artem Sobolev/news.ru / Global Look Press

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В крупных российских банках пока не готовы отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. Это следует из ответов на запрос РИА «Новости», поступивших из ВТБ, «Дом.РФ», Совкомбанка, ПСБ.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что многие пользователи по-прежнему выбирают «классические» карты, так что полностью переходить на цифровые аналоги рано. Тем не менее в 2023 году банк выпустил свыше трех миллионов цифровых карт.

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В «Дом.РФ» констатировали, что объем выпуска пластиковых карт в кредитной организации не снижается, прекращать их выдачу не планируется. При этом клиенты стали чаще интересоваться платежными стикерами. Отказываться от «пластика» также не планируют в Совкомбанке и ПСБ. В пресс-службе ПСБ не исключили массовый переход на электронные платежные инструменты, но лишь в среднесрочной перспективе.

«Российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени», — пояснили собеседники агентства.

Ранее стало известно, что жители РФ в 2023 году поставили 10-летний рекорд по снятию денег с банковских карт. Они сняли 33,3 триллиона рублей.