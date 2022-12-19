Деньги 19 декабря 2022, 12:11 Российские банки обязали внедрить оплату в интернете по Mir Pay в течение зимы НСПК: российские банки должны внедрить оплату в интернете по Mir Pay РИА «Новости»

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Сервис Mir Pay для оплаты покупок в Сети будет обязательным для банков, которые участвуют в платежной системе (ПС) «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) РИА «Новости».

«Для реализации такой возможности участникам ПС „Мир“ и торгово-сервисным предприятиям предоставляется необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса», — заявили в НСПК.

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Финансовые организации проинформировали об этом заранее — еще в августе 2022 года. Банки должны внедрить оплату с помощью Mir Pay к марту 2023 года. Некоторые из них уже ведут с агрегаторами интернет-платежей и своими партнерскими торгово-сервисными предприятиями операции онлайн с использованием приложения.

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Mir Pay — специальный сервис платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Реквизиты карты «Мир» в гаджете не хранятся, они никогда не раскрываются при совершении операций.