Подъем ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% привел к пересмотру российскими банками условий по ипотечному кредитованию. По данным РБК, их уже ужесточили две финансовые организации. Их примеру готовятся последовать и другие участники рынка.

По данным издания, стоимость обслуживания ипотеки уже подняли в Россельхозбанке и Металлинвестбанке. В начале ноября ипотечные программы пересмотрят МТС Банк и Абсолют Банк.

Руководитель направления ипотечных продуктов МТС Банка Татьяна Акрамова заявила РБК, что повышение ставок на 0,6 процентного пункта затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки.

Зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов сообщил, что к середине ноября их организация планирует повысить ставки по стандартным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта, но программ с господдержкой повышение не коснется.

В Альфа-Банке изданию заявили, что финального решения по вопросу пересмотра ставок еще нет.