Российские банки начали поднимать ставки по вкладам

Недавно Центральный Банк России поднял ключевую процентную ставку, чтобы нивелировать инфляцию. Это стало примером и для других российских банков, которые повысили выплаты по вкладам. РИА «Новости» опросило финансовые организации и поделилось результатами.

Так, Банк России 22 октября на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых — это уровень лета 2019 года.

Ставки по вкладам будут выше, чем процент доплаты по кредитам, что повлияет на процентную маржу частных банков в ближайшее время, объяснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

В числе первых на новую ставку ЦБ отреагировал «Росбанк». Его расценки прокомментировал заместитель директора по розничному бизнесу Максим Лукьянович. Теперь клиенты банка получили дополнительные 2,5% к основной ставке в 7,5% годовых.

На сигнал регулятора ответили в банках «Открытие» и «ВТБ». В последнем доходность по одной из программ дошла до 8,5%. Некоторые банки вообще предрекли события и подняли ставки еще до объявления ЦБ. Среди них «Почта Банк», ставка в котором дошла до 8%, банк «Дом.РФ» и «Новикомбанк».

Еще не подняли, но собираются это сделать банки «Санкт-Петербург», Абсолют Банк», ПСБ, Совкомбанк и «Зенит». При этом в «Санкт-Петербурге» процентную ставку повысят на целый процентный пункт. В некоторых организациях еще не определились, когда и на сколько изменится часть доплаты, но точно собираются ее увеличить.