Российские банки начали поднимать ставки по вкладам

Российские банки после повышения ключевой ставки ЦБ РФ либо собираются поднять проценты по вкладам, либо уже сделали это. Ключевую ставку регулятор ранее увеличил до 9,5% годовых.

Руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов заявил, что их организация собирается поднять ставки в среднем на один процентный пункт, написало РИА «Новости».

Росбанк и МКБ до конца февраля тоже собираются повысить доходность по вкладам. В банке «Зенит» ставки по одному из вкладов с 21 февраля повысят на 0,5% годовых. В Новикомбанке с 1 марта хотят увеличить проценты по всем видам вкладов. В банке «Открытие» заявили, что будут следить за рынком и действовать по ситуации.

Уже повысили ставки ВТБ, Альфа-Банк, «Уралсиб», АТБ и Сбербанк, «Русский Стандарт», ПСБ и банк «Санкт-Петербург».

Центробанк поднял ключевую ставку до 9,5% 11 февраля. Ее подняли на 100 базисных пунктов. В регуляторе пояснили, что такое решение было принято из-за того, что реальная инфляция складывается выше прогнозируемой.