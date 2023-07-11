Деньги 11 июля 2023, 22:23 Российские банки будут возвращать похищенные у клиентов деньги Госдума РФ обязала банки возвращать клиентам похищенные с их счетов деньги РИА «Новости»

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Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, который принудит банки возвращать клиенту деньги, отправленные мошенникам. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ГД.

Согласно документу, банк обязуется возместить сумму перевода, которая списалась без согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления. Если операция была трансграничной, то этот срок увеличивается до 60 дней. При этом сумму должны вернуть в полном объеме. Оператор сможет избежать возврата в случае доказательства нарушения порядка работы со стороны клиента, который привел к списанию.

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Банки также будут обязаны проверять все подозрительные переводы и блокировать вероятно мошеннические операции между счетами клиентов. В случае пренебрежения проверками со стороны кредитных компаний, все потерянные деньги придется возместить.

Ранее профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме злоумышленников. Теперь они присылают письма россиянам, где приглашают на личную встречу в Центробанк.