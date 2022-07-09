Российские банки снизили ставку по потребительским кредитам

Крупные банки России приступили к резкому пересмотру ставок по потребительским кредитам, снизив ее по всем видам займов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные исследования платформы «Финуслуги» Московской биржи.

Размер средней ставки по потребительским займам потерял сразу 3,93 пункта, опустившись до 18,66%. Для необеспеченных кредитов на любые цели банки опустили ставку сразу на 4,26%, и теперь ее размер составляет 19,5%.

По залоговым кредитам, когда заемщик в обмен на деньги оставляет в качестве обеспечения имущество, ставки сократились до 16,35%, потеряв 2,44 пункта.

Как отметило РИА ФАН, это самое резкое снижение, на которое пошли банки с конца мая, когда Центробанк на внеплановом заседании снизил ключевую ставку с 14 до 11%.