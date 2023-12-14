Деньги 14 декабря 2023, 11:54 Российские айтишники пожаловались на снижение зарплат РАЭК: 34,9% IT-специалистов в России пожаловались на снижение доходов Freepik

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Отечественные IT-компании увеличили свои доходы, но больше трети айтишников пожаловались на снижение зарплат. Результаты исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций опубликовал «Коммерсант».

В опросе, который прошел в сентябре-октябре, приняли участие 2,5-3 тысячи представителей цифровых профессий, в том числе дизайнеры и тестировщики. На снижение доходов пожаловались 34,9% респондентов — почти на 10% больше, чем в январе-феврале. Невозможность удаленной работы расстроила 14,3% айтишников, отсутствие дополнительного обучения — 23,8%, влияние технологических ограничений и санкций — 33%.

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Главный аналитик РАЭК Мария Сайкина заявила, что айтишники могли почувствовать снижение доходов из-за ослабления рубля, ведь многие считали свои доходы в валюте, ускорения инфляции и того, что на рынке появилось много начинающих специалистов — работодатели платили им меньше, чем те надеялись.

Фонд развития интернет-инициатив заявил, что в некоторых стартапах зарплаты упали на 77,3%. При этом сами IT-компании, наоборот, заработали больше — по данным Минцифры, крупные и средние игроки с января по сентябрь заработали почти на 20% больше, чем год назад, 1,7 триллиона рублей.

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что в октябре айтишникам повысили оклады на 8,5%. Доходы выросли также в строительстве, маркетинге и банковском секторе.