Российская валюта показала рост к доллару и евро

Рубль показал рост к доллару и евро на открытии торгов, сообщили представители Московской биржи.

Уточняется, что курс доллара уменьшился на 11 копеек. В настоящий момент он составляет 70,76 рубля. Евро снизился на две копейки, его стоимость — 80,73 рубля, пишет сайт RT.

Раннее сообщалось, что цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,51% — до 43,12 доллара за баррель. Помимо прочего, фьючерсы на нефть марки WTI за август выросли в стоимости на 0,5%. Их цена составляет 40,49 доллара за баррель, информирует газета «ВЗГЛЯД».