Российская пенсионерка занялась инвестициями и потеряла 1,5 миллиона рублей

Пенсионерка повелась на предложение в Сети о получении дохода от инвестиций. Она установила на компьютер программу, с помощью которой мошенники украли у женщины 1,5 миллиона рублей. Теперь в деле разбираются сотрудники полиции.

По информации правоохранителей, 68-летняя жительница поселка Штыково увидела рекламу инвестиций в интернете. Она позвонила по указанному номеру, а затем скачала на компьютер специальную программу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД. Когда женщина завела на свое имя электронный кошелек, мошенники получили полный доступ к ее личным данным.

В итоге гражданка перевела на электронный кошелек различные суммы со всех своих банковских счетов. В свою очередь злоумышленник свободно распоряжался полученными деньгами. По словам пенсионерки, всего она лишилась 1,5 миллиона рублей.

По заявлению женщины сотрудники полиции завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства.

Ранее Центр социологических исследований АНО «Диалог» провел опрос и выяснил, что с марта 2020 года 54% пользователей сталкивались с мошенниками в Сети. При этом до пандемии такой опыт был только у 25% опрошенных.