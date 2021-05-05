Российская нефть за год подорожала почти в 4 раза

Стоимость российской нефти Urals за последний год поднялась почти в четыре раза. Такой рост цен связан с восстановлением спроса на топливо на мировом рынке и выполнением сделки ОПЕК+, сообщил RT со ссылкой на аналитическое агентство Argus.

Нефть Urаls еще в середине весны прошлого года стоила около 16 долларов за баррель. Это были рекордно низкие значения — причиной стало падение глобального спроса из-за пандемии. Но уже к концу апреля 2021 года ее стоимость достигла 62 долларов за бочку.

Одна из главных причин подорожания нефти — успешное выполнение сделки ОПЕК+ об ограничении добычи сырья. В прошлом году из-за разногласий между участниками сделки ее действие было приостановлено, что привело к небывалому обвалу цен. Но вскоре экспортеры вернулись к переговорам и возобновили партнерство.

Основные покупатели черного золота из России — страны Европы, Китай и США.

«С точки зрения объемов поставок сейчас Urals является самым востребованным сортом нефти в Европе», — указал вице-президент Аrgus Виктор Парно.

Растущий интерес иностранных покупателей к нефти Urals может положительно сказаться на поступлениях в бюджет. В этом году в него заложена базовая стоимость нефти на уровне 43,3 доллара за баррель. Если рыночная стоимость поднимается выше этого показателя, сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния.