Российская нефть стала дороже Brent

Нефть российской марки Urals подорожала в Северо-Западной Европе. Стоимость достигла 16,39 долларов за баррель и перебила североморской датированный эталон нефти North Sea Dated.

Российская марка стала дороже на 0,68 доллара с поставками в Роттердаме, пишет агентство Argus. Обычно Urals продается в Европе со скидкой к стоимости сортов Северного моря. Теперь марка продается с премией в 0,20 доллара за баррель.

Вице-президент Argus Виктор Парно объяснил РБК, что Urals относится к более тяжелым сортам нефти. Из нее получается меньше таких нефтрепродуктов, как бензин и нафта. Североморская нефть является легкой, поэтому стоит дороже. В марте и апреле скидка на российскую нефть доходила до значения около пяти долларов за баррель.

В начале марта пандемия коронавируса привела к сокращению спроса на нефть по всему миру и обрушению ее стоимости. Кроме того, страны не смогли договориться о сокращении нефтедобычи и сорвали сделку ОПЕК+. Позже договоренностей все же удалось достичь. Добычу решили снизить до уровня октября 2018 года 12 апреля.