Российская молодежь стала основным клиентом МФО

За минувшее лето основным заемщиком микрофинансовых организаций стала молодежь. Таким видом кредитов молодые россияне интересуются на фоне пандемии и ужесточения банковской политики к выдаче ссуд.

Только в августе 31,4% новых микрозаймов выдали людям младше 30 лет. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Молодых заемщиков постоянно становится больше — их число растет минимум с августа 2019-го. С апреля 2020-го, с начала кризиса, в структуре выдачи доля кредитов молодежи стала самой значительной.

По сравнению с началом года к августу число одобренных для молодых россиян микрозаймов выросло на 2,8%. К предыдущему августу показатель увеличился на 4,7%. При этом займы жителям РФ старше 40 лет выдают реже. Стремительно сократились они и среди клиентов 50-59 лет — до 10,5%.

Эксперты отмечают рост молодых заемщиков МФО с 36% в январе до 41% в августе и сентябре. Причем резко показатель вырос в начале самоизоляции: молодежь меньше других поколений оказалась готовой к кризису.

До пандемии за микрозаймами обращались те клиенты, которым к этому моменту уже отказали в банках. Таких было 93%.

Чаще всего молодежь берет краткосрочную ссуду до 30 тысяч рублей. Почти треть из них — 30% — обычно рассматривают займы «до зарплаты». Во время пандемии таких стало около 50%.

Доля просроченных микрозаймов в России и на конец июля выросла. Долги в том числе растут из-за изменений в политике взысканий.