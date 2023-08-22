22 августа 2023, 17:37
Российская экономика вошла в топ-5 крупнейших в мире в 2022 году — Путин
Президент Путин: Россия вошла в топ-5 крупнейших экономик мира в 2022 году
Российская экономика по итогам 2022 года вошла в топ-5 крупнейших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что Россия по этому показателю обогнала Германию.
«Несмотря на <…> пессимистические прогнозы, которые звучали, да и до сих пор звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных, Россия по итогам 2022 года <…> вошла в пятерку крупнейших экономик мира», — констатировал глава государства.
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Страна обогнала ФРГ по важнейшим показателям — паритету покупательной способности и объему экономики, добавил Путин, сославшись на данные Всемирного банка.
Президент признал, что несколько месяцев в середине года были «крайне сложными» для российского бизнеса, но благодаря общим усилиям экономический рост наметился уже в третьем квартале. Сейчас он продолжается устойчивыми темпами.
Владимир Путин добавил, что ВВП во втором квартале 2023 года вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Более высокие темпы роста демонстрируют отрасли, не связанные с добычей нефти и газа, отметил президент.
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