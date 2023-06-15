Деньги 15 июня 2023, 09:55 Российская экономика продолжила развиваться по сценарию ускоренной адаптации — Набиуллина Глава Центробанка Набиуллина: развитие экономики РФ пошло по сценарию ускоренной адаптации Сайт мэра и правительства Москвы

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Трансформация российской экономики идет быстрее, чем ожидалось, негативные прогнозы не оправдались. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме, написал ТАСС.

«Участники рынка нас критикуют, что мы часто говорим о каких-то рисках. Но, да, мы готовимся к ним. Если ты не готов к риску, ты не встречаешь его достойно. Что не реализовалось из нашего рискового сценария: мировой экономический кризис не реализовался», — сказала она.

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По словам Набиуллиной, экономика России продолжает развиваться по сценарию ускоренной адаптации. Предприятия страны быстро подстроились под новые реалии и продолжают успешно функционировать. Глава ЦБ подчеркнула, что российские компании очень «гибкие и проворные», а Банк России и правительство «поддержали стабильность».

Однако почти половина российских промышленных предприятий нуждается в инвестициях, показали итоги опроса экспертов Высшей школы экономики. Больше всего вложения нужны в оборудование и машины, а также в модернизацию производства.

Ранее стало известно, что главным фактором риска для российской экономики стала мировая рецессия. Она может оказаться главным вызовом для экономики страны.