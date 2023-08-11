Деньги 11 августа 2023, 15:54 Российская экономика адаптировалась к вызовам и показала рост — Мишустин Мишустин: экономика России адаптировалась к текущим вызовам и продолжает расти Freepik

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Российская экономика адаптировалась к текущим внешним вызовам и демонстрирует устойчивый рост, опираясь на внутренний спрос. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Глава кабмина указал, что добиться адаптации и роста экономики помогли решения, принятые по поручениям президента России Владимира Путина, а также оперативные действия правительства в координации с Центробанком.

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По оценке Минэкономразвития, за первые шесть месяцев 2023 года внутренний валовый продукт в стране вырос на 1,5%, а за второй квартал — на 4,6%. Объемы промышленного производства увеличились на 2,5%. Рост обрабатывающего производства составил более 6% и в июне достиг 13% в годовом выражении.

Правительство продолжает реализовывать меры для роста занятости, повышения эффективности экономики и инвестиционной активности. Это необходимо, чтобы сохранить высокие темпы роста и обеспечить внутренний спрос отечественным товарами и услугами. Многие из таких решений уже утвердили, отметил Мишустин.

«Правительством и Банком России утвержден ряд мер, которые нацелены на улучшение инвестиционного климата и обеспечение притока частных капиталов независимо от сохраняющегося давления извне», — подчеркнул премьер-министр.

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что более половины россиян не ощутили влияния санкций. Каждый четвертый респондент указал, что попытки внешнего давления на РФ сказались на его жизни не очень сильно.