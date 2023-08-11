11 августа 2023, 15:54
Российская экономика адаптировалась к вызовам и показала рост — Мишустин
Мишустин: экономика России адаптировалась к текущим вызовам и продолжает расти
Российская экономика адаптировалась к текущим внешним вызовам и демонстрирует устойчивый рост, опираясь на внутренний спрос. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Глава кабмина указал, что добиться адаптации и роста экономики помогли решения, принятые по поручениям президента России Владимира Путина, а также оперативные действия правительства в координации с Центробанком.
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По оценке Минэкономразвития, за первые шесть месяцев 2023 года внутренний валовый продукт в стране вырос на 1,5%, а за второй квартал — на 4,6%. Объемы промышленного производства увеличились на 2,5%. Рост обрабатывающего производства составил более 6% и в июне достиг 13% в годовом выражении.
Правительство продолжает реализовывать меры для роста занятости, повышения эффективности экономики и инвестиционной активности. Это необходимо, чтобы сохранить высокие темпы роста и обеспечить внутренний спрос отечественным товарами и услугами. Многие из таких решений уже утвердили, отметил Мишустин.
«Правительством и Банком России утвержден ряд мер, которые нацелены на улучшение инвестиционного климата и обеспечение притока частных капиталов независимо от сохраняющегося давления извне», — подчеркнул премьер-министр.
Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что более половины россиян не ощутили влияния санкций. Каждый четвертый респондент указал, что попытки внешнего давления на РФ сказались на его жизни не очень сильно.
Россия
Михаил Мишустин
Экономика
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