Россиянки обозначили желаемую зарплату у мужчин

Большая часть россиянок хотела бы, чтобы их возлюбленный зарабатывал не менее 100 тысяч рублей в месяц. Этот вариант в опросе выбрали 36% женщин.

Четверть опрошенных обозначила желаемую зарплату для мужчины в районе 70-100 тысяч рублей. Каждая четвертая из респонденток сочла достойной зарплатой 50-70 тысяч рублей, а 17% россиянок проголосовали за вариант 30-50 тысяч рублей. На зарплату мужчины от 15 до 30 тысяч рублей согласились три процента женщин, показали результаты исследования финансовой онлайн-платформы, данные которого привело РИА «Новости».

Наиболее частым вариантом для мужчин о желаемой зарплате женщины стал вариант от 30 до 50 тысяч рублей. Почти 20% россиян хотели бы, чтобы их любимая зарабатывала 100 тысяч рублей, а каждого десятого опрошенного устроила бы цифра от 70 до 100 тысяч рублей.

При этом большинство опрошенных, о чем рассказали по 64% в каждой из групп, согласились с тем, что мужчина должен зарабатывать больше в сравнении с женщиной. За равные доходы в паре проголосовали 22% россиян и 26% россиянок.

Одновременно с этим 13% мужчин заявили, что женщина может вообще не работать. Такого же мнения придерживаются семь процентов женщин. В то же время ни одна участница опроса не согласилась с тем, что мужчина может не получать денег, хотя 0,7% мужчин считают такую ситуацию гипотетически возможной.

В своем ежегодном послании акционерам легендарный американский миллиардер Уоррен Баффетт, глава Berkshire Hathaway, рассказал, как правильно подходить к инвестициям, и научил зарабатывать во время кризиса.