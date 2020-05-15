Россиянки богатеют быстрее, чем женщины других странах

Невероятный факт — жительницы России не только богатеют больше жительниц других стран, но и быстрее мужчин во всем мире. Такие данные появились в исследовании, проведенном Boston Consulting Group.

Согласно данным компании, капиталы россиянок ежегодно растут на 8,9%, тогда как в остальном мире только на 6,1%. Также гражданки РФ богатеют и быстрее мужчин во всем мире. Богатство последних растет всего на 4,1% ежегодно, цитирует исследование РИА «Новости».

Ранее российские чиновники обращали внимание на то, что в стране присутсвует серьезный разрыв между доходами женщин и мужчин, причем не в пользу последних. Средний оклад женщины ниже мужского примерно на 30%. Причиной этому называют «традиционное внутрисемейное разделение труда».

Россия занимает 81-место в рейтинге равенства полов. В нем страны ранжируются исходя из доступности разным полам образования, здравоохранения, карьерных перспектив и политических прав. Оказалось, что в России практически идеальная картина в образовании и медицине, чего нельзя сказать о политических правах — тут страна расположилась на 122-м месте.