Россиянина обвинили в мошенничестве с деньгами пенсионеров

В США предъявили обвинения в мошенничестве россиянину Денису Сотникову, проживающему в штате Флорида. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам считает, что он нанес ущерб инвесторам в размере не менее 26 миллионов долларов.

Ведомство подало иск в окружной суд в штате Нью-Джерси. По данным комиссии, Сотников продавал американским инвесторам фальшивые ценные бумаги — депозитные сертификаты. Это аналог сберкнижки для юридических лиц. По сертификату в банке можно получить сумму вклада и проценты по нему.

В жалобе, поступившей в комиссию, говорится, что россиянин рекламировал сертификаты через интернет, открывая поддельные сайты действующих финансовых компаний. Утверждалось, что сертификаты выданы согласно американским законам, а депозиты застрахованы.

Схема действовала с ноября 2014 года. В основном инвесторами были пожилые люди, которые вкладывали свои пенсионные сбережения. Общий ущерб превысил 26 миллионов долларов.