Россиянин выиграл в лотерею 123 млн рублей
Выигрыш в 123 миллиона рублей получит житель Пензенской области, купивший лотерейный билет за 50 рублей. В розыгрыше, который прошел во вторник, 7 января, победитель получил суперприз, угадав семь чисел из 49. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Столото».
Новоявленный миллионер отметил числа 1, 4, 26, 24, 12, 17 и 10. В пресс-службе распространителя билетов пояснили, что по какому принципу он выбирал эти числа пока неизвестно. Победитель за выигрышем еще не обратился.
Между тем в Московской области продолжаются поиски победителя лотереи, который выиграл миллиард рублей в «Русском лото». Свой билет он приобрел в Одинцовском городском округе за 100 рублей. Для определения победителя «Столото» даже опубликовало в социальных сетях фотографию продавца, чтобы найти покупателя счастливого билета.
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