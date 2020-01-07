Россиянин выиграл в лотерею 123 млн рублей

Новоявленный миллионер отметил числа 1, 4, 26, 24, 12, 17 и 10. В пресс-службе распространителя билетов пояснили, что по какому принципу он выбирал эти числа пока неизвестно. Победитель за выигрышем еще не обратился.

Между тем в Московской области продолжаются поиски победителя лотереи, который выиграл миллиард рублей в «Русском лото». Свой билет он приобрел в Одинцовском городском округе за 100 рублей. Для определения победителя «Столото» даже опубликовало в социальных сетях фотографию продавца, чтобы найти покупателя счастливого билета.

«360» выяснил, как в России работают лотереи и насколько реально выиграть деньги.