Россиянин признался в крупнейшей краже банковских данных

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В сентябре 2018 года Тюрина экстрадировали в США из Грузии. Поначалу россиянин отрицал вину.

На прошлой неделе Bloomberg писал, что Тюрин заключил соглашение с федеральными прокурорами. Детали сделки не раскрывались.

По данным Секретной службы США, обвиняемый причастен к крупнейшей в истории краже данных у клиентов банков и других учреждений. Всего хакеры, действовавшие в 2012–2015 годах, смогли похитить данные более 100 миллионов человек, из них 80 миллионов — это клиенты JPMorgan.

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Атаки также затронули брокерские компании, агентства новостей и другие фирмы. По данным следствия, похищенные данные использовались для отмывания денег, манипуляций с акциями, азартных онлайн-игр.

Еще один фигурант дела Гэри Шалон был экстрадирован в США из Израиля. По делу проходят и другие фигуранты. Ожидается, что приговор россиянину суд огласит в феврале 2020 года.