Россиянин купил дом во Флориде за $140 млн наличными

Неизвестный россиянин купил самый дорогой дом во Флориде за 140 миллионов долларов (10,4 миллиарда рублей) наличными. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.

Особняк расположен на курорте Палм-Бич. Представитель нового владельца — брокер Райан Серхант, который ранее занимался продажей сверхдорогого пентхауса в Майами.

Договор о покупке заключен менее чем через сутки после осмотра недвижимости.

Сделка стала рекордной для штата Флорида и оказалась почти самой крупной в Америке. Сейчас лидерство держится за богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом. По данным The Wall Street Journal, в 2020 году году он отдал 165 миллионов долларов (12,2 миллиарда рублей) за недвижимость в Лос-Анджелесе.

Дом в Палм-Бич представляет собой особняк с девятью спальнями с панорамными окнами, салоном красоты, игровой комнатой и винным погребом. Площадь участка — 80 соток. На его территории есть открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.

Участок раньше принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу. В 2008 году политик продал его российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву за 95 миллионов долларов. Последний разделил землю на три участка и получил за них 108,2 миллиона долларов. На одной из территорий построен новый особняк площадью в две тысячи квадратных метров. Дизайнер — архитектор Уилльям Бойл, написала «Газета.ru».