Россиянин для оплаты долга принес приставу 22 килограмма монет

Житель Северодвинска задолжал более 38,7 тысячи рублей по налогам и сборам. Чтобы закрыть вопрос он принес судебному приставу два ящика монет. Там можно было найти от десяти копеек до десяти рублей.

Пресс-служба региональной службы судебных приставов сообщила, что часть долга у мужчины ранее пришлось взыскать принудительно. После этого ему оставалось заплатить 38 715 рублей 15 копеек. На днях местный житель решил покончить с долгами и пришел к судебному приставу-исполнителю.

"При себе мужчина имел два металлических ящика, заполненных монетами номиналом один рубль, десять рублей, 50 копеек, 10 копеек», — уточнили в службе.

Пристав пересчитал монеты и принял их. Все в ящиках было 849 монет на общую сумму 38 715 рублей 20 копеек. Вес коробки — 22 килограмма. Таким образом мужчина полностью оплатил свою задолженность. Сотрудники органа принудительного исполнения сдали деньги в банк.