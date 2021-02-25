Россияне захотели получать дополнительную пенсию от работодателя

Большинство россиян хотело бы получать дополнительную пенсию от работодателя в дополнение к государственной. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру» и Сбербанка, которые опубликовало РБК.

Опрос проводился среди 3,5 тысячи человек со всей России. Среди них 84% опрошенных заявили, что хотели бы получать от работодателя дополнительную корпоративную пенсию. Наибольший интерес (85%) наблюдается среди возрастной группы от 36 до 55 лет.

Корпоративные пенсионные программы (КПП) с обязательными взносами со стороны сотрудника и работодателя с каждым годом становятся все более значимыми для соискателей, отмечают эксперты.

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет такую доплату хотели бы получать 81% респондентов. Меньше всего в таких программах заинтересованы люди старше 56 лет — это может быть связано с тем, что граждане не успеют сделать накопления.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее начали подготовку расширенного списка работ, дающих право на досрочную пенсию.