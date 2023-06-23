Деньги 23 июня 2023, 08:28 Россияне задолжали рекордную сумму по кредитным картам «Коммерсант»: объем проблемной задолженности по кредитным картам достиг 225 млрд рублей РИА «Новости»

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По итогам мая общий объем просроченной задолженности в России достиг рекордной цифры в 225 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

При этом общий объем просроченной задолженности по кредитным картам в течение мая вырос на 9%, опередив портфель сегмента по темпам роста. В портфеле кредитных карт рост просрочки зафиксировали на фоне увеличения темпов выдачи — в среднем около двух миллионов штук в каждый весенний месяц 2023 года.

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В то же время значительных изменений в сегменте средних чеков не выявили, они остались на уровне порядка 90 тысяч рублей за последние четыре месяца.

Ранее экономист Анастасия Хрусталева посоветовала россиянам воспользоваться услугой рефинансирования для погашения долгов по кредитной карте. Если этим способом воспользоваться не удалось, то можно попробовать взят кредит в другом банке под меньший процент для погашения старых долгов.