Россияне за первые часы распродажи купили туры с кешбэком на 150 млн рублей

В России в ночь на 21 августа стартовала программа путешествий с кешбэком. В первые часы жители купили туры на 150 миллионов рублей.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, активность на сайте с турами была с первых минут. А первое путешествие было приобретено на третьей минуте с начала акции, пишет «Интерфакс».

«Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет. На текущий момент мирпутешествий.рф посетило 200 тысяч человек, и темпы прироста таковы, что до конца дня мы ожидаем более полумиллиона посетителей», — рассказала она.

Она отметила, что у россиян по просмотрам на сайте более популярны направления города Золотого кольца, а также регионы вдоль Волги. Помимо этого большое количество запросов по югу, оздоровительным курортам Кавказа и по Дальнему Востоку.

Россияне могут вернуть часть средств. потраченные на путешествия по стране. Она продлиться неделю — до 28 августа. Получить назад можно до 15 тысяч рублей.