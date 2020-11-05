Россияне за год накопили более 12 триллионов рублей наличными

Сумма наличных на руках у россиян и в кассах предприятий за год увеличилась на 28,3%. Теперь она составляет более 12 триллионов рублей.

«Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года», — рассказал РИА «Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Такую сумму показал денежный агрегат М0. Он считает наличные деньги вне банковской системы.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий объяснил, что такие накопления в кризис характерны не только для России. Особенно много наличных было собрано в марте и апреле текущего года. Тогда из-за паники и кризиса люди массово стали забирать деньги из банков. Осенью этот процесс замедлился.

Эксперты считают, что после выборов в США российская валюта продолжит колебаться, независимо от того, победит ли Трамп или Байден. Единственный вопрос — когда начнется и сколько продолжится эта «турбулентность» рублея.