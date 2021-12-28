Россияне взяли кредитов на три триллиона рублей по льготной ипотеке в 2021 году

Жителям России выдали примерно миллион кредитов общей суммой в три триллиона рублей по льготной ипотеке в 2021 году. Эти цифры вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал на последнем в 2021 году заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

«Только по семейной ипотеке, а также льготной ипотеке на новостройки под 7% был выдан почти один миллион кредитов на сумму около трех триллионов рублей», — передал ТАСС слова чиновника.

Если рассматривать не только льготное кредитование, то общая сумма выданных банками займов за 2021 год составила 5,5 триллиона рублей. Сделок же заключено было примерно два миллиона.

Банк России предоставил данные о том, что в 2020 году ипотеку оформили 1,7 миллиона раз, а ее общая сумма составила 4,3 триллиона рублей — это был рекорд за всю историю существования ипотеки в России. Объемы ипотечного кредитования по сравнению с 2019 годом увеличились в 1,5 раза, а количество сделок выросло на 35%.