Россияне вернули 1,2 млрд рублей, потраченных на туры, благодаря кешбэку

За 2020 год россияне купили туры с кешбэком на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. В итоге путешественникам удалось вернуть за свои поездки 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

«В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

В Ростуризме пояснили, что туристы заплатили эту сумму за оба периода проведения программы. Всего туры купили около 300 тысяч путешественников. За поездки государство вернуло россиянам порядка 1,2 миллиарда рублей. Все деньги переводились на карты «Мир». Эта платежная система стала технологическим партнером программы.

«Мы считаем, что такой вид стимулирования внутреннего туризма показал свою эффективность уже на прошлом этапе, но требовал расширения. Приятно видеть, что программа была расширена по всем параметрам, и благодаря этому, даже несмотря на коронавирус, был вытянут весь зимний сезон отпусков», — подчеркнул координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

В октябре правительство продлило программу кешбэка за туры по России до 10 января 2021 года. Туристы могут вернуть до 20% стоимости тура. Но сумма не должна превышать 20 тысяч рублей.