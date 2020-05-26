Россияне в мае начали возвращаться к привычным тратам

В России постепенно начинают снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса и россияне стали потихоньку возвращаться к обычной жизни. Так в первые рабочие майские недели траты граждан выросли на 18% по сравнению периодом самоизоляции.

За две рабочие недели мая самый значительный рост спроса по сравнению с апрельскими показателями наблюдается на спортивные товары (89%), автоуслуги (73%) и салоны красоты (55%). Такие данные следуют из расчетов индекса деловой активности Tinkoff CoronaIndex. Он учитывает данные финансовых операций 12 миллионов клиентов экосистемы «Тинькофф», сообщила газета «Известия».

Кроме того, начинает приходить в себя и сфера путешествий: уже сейчас на железнодорожные билеты потрачено на 68% больше, чем в апреле. Расходы на авиаперелеты выросли на 58%. На 16% стали выше траты россиян на отели.

Несмотря на рост спроса на некоторые товары и услуги, россияне пока еще покупают на 20% меньше, чем в минувшем феврале. По мнению экспертов, полное восстановление деловой и покупательской активности в стране будет не раньше весны 2021 года.

Эксперты Национального бюро кредитных историй ранее сообщили, что расходы россиян по кредиткам значительно упали. На счету граждан оставалось больше половины средств, которые можно потратить. Это рекорд за последние пять лет.