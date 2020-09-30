Россияне в августе стали чаще оформлять ипотеку

Не исключено, что заемщиков привлекает средняя ставка в 7,16% — это исторический минимум за всю историю жилищного кредитования.

За август банки выдали россиянам 154,5 тысячи ипотечных кредитов. Для сравнения в июле одобрений займов для приобретения жилья было 146 тысяч, в августе прошлого года 106,9 тысячи.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 сентября увеличился до 8,317 триллионов рублей. Годовой рост составил 16,6%. Объем просроченных выплат по жилищным кредитам за месяц вырос на 1,5% до 76,7 миллиардов рублей. Это на 4,8% больше, чем в прошлом году, когда долги составляли 73,2 миллиарда.

Прошедший август стал рекордным по всем видам кредитов. Объем выданных ссуд превысил один триллион рублей. Большую часть средств россияне потратили на рефинансирование прошлых займов, а также на отложенные на время ограничений из-за пандемии покупки.

Но кроме роста кредитов увеличился и долг по ним. На 1 сентября общая сумма по непогашенным платежам за последние 90 дней превысила один триллион рублей.