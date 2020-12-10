Россияне увеличили расходы на кружки для детей в 2 раза

Российские семьи тратят на развивающие кружки или дополнительное образование для детей около 7,5 тысячи рублей в месяц. За последние три года расходы на эту сферу выросли более чем в два раза.

Об этом говорится в исследовании НПФ Сбербанка и компании «Сбербанк страхование жизни», которое оказалось в распоряжении газеты «Известия».

Расходы по этой статье несут большинство родителей в России (87%). Популярностью пользуются творческие занятия и спортивные секции. Востребованность платных занятий возросла с переходом на дистанционное обучение в связи с эпидемией коронавируса.

В работе говорится, что больше всего денег на дополнительное образование детей тратят москвичи. Речь идет о 13,6 тысячи ежемесячно. Чуть меньше тратят в Санкт-Петербурге (11,9 тысячи), следом идут Тюмень (8,6 тысячи), Краснодар (8,4 тысячи) и Екатеринбург ( 8,4 тысячи). Эксперты подсчитали, что всего родители тратят на образование детей около 1,6 миллиона рублей. Речь идет о периоде начиная с раннего детства и заканчивая обучением в вузе.

Затраты россиян на дополнительное образование для детей увеличились больше чем вдвое за последние три года. По данным РАНХиГС, еще в 2017 году оплата секций и кружков стоила семьям 2,7 тысячи рублей ежемесячно. В год на это уходило около 25 тысяч рублей.

Представители Минпросвещения заявили изданию, что работают над обеспечением доступа к бесплатному и качественному детскому дополнительному образованию. Этого можно добиться за счет госпрограмм и профильного нацпроекта.