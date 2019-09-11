Россияне увеличили расходы на интернет и мобильные разговоры

Жители России стали больше тратить на сотовую связь и домашний интернет. Зато платежки за ЖКУ практически не изменились.

Как выяснили специалисты сервиса «Яндекс.Деньги», в среднем россияне стали на 11% больше тратить на сотовую связь. По России ежемесячно на это расходуется 344 рубля. Самые дорогие тарифы в Волгограде и Санкт-Петербурге (671 и 541 рубль соответственно). Самый низкий — в Омске (238 рублей).

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Домашний интернет в среднем стоит 598 рублей в месяц, этот показатель вырос на 9% по сравнению с прошлым годом.

«Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 рублю), а больше всего — в Красноярске (по 938 рублей). Москва по этому показателю занимает лишь пятое место», — рассказали в компании.

Платное телевидение россиянам обходится в 880 рублей. Самое дорогое — в Воронеже (1033 рубля в месяц), это единственный город в России, где за год стоимость этой услуги выросла, причем на 10%. В Новосибирске самый низкий средний платеж — 633 рубля.

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Сервис также посчитал траты на ЖКУ. За восемь месяцев 2019 года средний чек практически не изменился: около трех тысяч рублей. Самые большие платежки в Казани и Москве — 5970 и 3937 рублей соответственно. Дешевле всего коммунальные услуги в Воронеже и Волгограде — 1496 и 1537 рублей.

Исследование было проведено путем сравнения платежей за январь–август 2019 года и за такой же период годом ранее.