Россияне устроили бум на вторичное жилье

Рост продаж в новостройках не удивляет экспертов по причине действия льготных ставок по ипотеке от 6,5%. Причем до недавнего времени предполагалось, что программа закончится в конце октября. А значит, желающие спешили купить новую квартиру.

Однако небывалый спрос на вторичное жилье поразил даже специалистов. По данным компании «Метриум» продажи таких квартир в III квартале 2020 года оказались самыми активными для этого отрезка времени за последние семь лет, отметил сайт «Утро.ру».

Хорошие квартиры в старых домах в Москве скупают за неделю, но и непрезентабельное жилье не держится долго на рынке в списке предложений.

Эксперты увидели связь в повышенном спросе к приобретению недвижимости и страхе россиян перед кризисом. Падение курса рубля обесценило сбережения, а снижение ставок по банковским депозитам подтолкнуло граждан искать иные способы сохранить накопленные деньги. А на покупку квартир, считавшихся ранее неликвидными, влияет напряжение: спрос поднимает цены, поэтому покупателю некогда раздумывать.

В сентябре цена вторичного метра в Москве увеличилась в среднем на 6%. А относительно хорошая недорогая квартира, например, однушка в новом доме подорожала на 20%.