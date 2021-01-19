Россияне установили рекорд по тратам в декабре

По сравнению с декабрем 2019 года рост составил 6,9%, или 43 рубля в реальном выражении.

Больше всего россияне потратили в последний месяц года в гипермаркетах. За год средний чек там прибавил 20,1%. Это классическая картина перед новогодними праздниками. Продукты к застолью граждане предпочитают покупать в крупных сетях. В супермаркетах и дискаунтерах рост составил 15,6 и 18,1% соответственно.

Рост среднего чека зафиксировали во всех федеральных округах. Но больше всего в декабре по сравнению с ноябрем потратили жители северо-запада, там рост составил 12,8%. На Дальнем Востоке средний чек в декабре за год вырос на 18,6%.

Жители Санкт-Петербурга в декабре по отношению к ноябрю потратили больше москвичей — 12 против 6,7%. Годовое изменение оказалось схожим: 5,2% — в Северной столице и 5,8% — в главном городе России.