Россияне умерили аппетиты: средний недельный чек в стране снизился

Информацию предоставил холдинг «Ромир», который провел исследование.

Как сообщили аналитики, неделей ранее снижение составило 11,95 рубля. Однако в сравнении со средним чеком прошлого года отметили рост на 3,2 рубля, то есть на 0,6%.

Индекс среднего чека отражает динамику средней стоимости покупок домохозяйств в течение недели. Холдинг «Ромир» основывал свое исследование на данных потребления 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.