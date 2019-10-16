Россияне умерили аппетиты: средний недельный чек в стране снизился
Недельный средний чек продолжил снижение. С 7 по 13 октября он потерял в стоимости 1,41 рубля, то есть 0,3%, и составил 542 рубля, сообщило ИА RNS.
Информацию предоставил холдинг «Ромир», который провел исследование.
Как сообщили аналитики, неделей ранее снижение составило 11,95 рубля. Однако в сравнении со средним чеком прошлого года отметили рост на 3,2 рубля, то есть на 0,6%.
Индекс среднего чека отражает динамику средней стоимости покупок домохозяйств в течение недели. Холдинг «Ромир» основывал свое исследование на данных потребления 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.